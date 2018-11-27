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У Держдепі США закликали Путіна і Порошенка до переговорів

Новини » Політика    27.11.2018 - 04:19
У Держдепі США закликали Путіна і Порошенка до переговорів
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Майк Помпео запропонував відновити переговори у Нормандському форматі

Державний департамент США закликав президента РФ Володимира Путіна і президента України Петра Порошенка до прямих переговорів після ситуації, що сталася в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Держдепу США Майка Помпео.

"Обидві сторони повинні проявляти стриманість і зберігати свої міжнародні зобов'язання і договори. Ми закликаємо президентів Порошенко і Путіна безпосередньо брати участь у врегулюванні цієї ситуації. У зв'язку з цим ми знову підтверджуємо нашу підтримку формату Нормандської четвірки", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Помпео закликав РФ звільнити українських моряків і захоплені українські кораблі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в РФ оприлюднили відеозапис так званого допиту українських моряків, проведеного Федеральною службою безпеки (ФСБ).

Як повідомляло РБК-Україна, Дональд Трамп прокоментував ситуацію у Керченській протоці, під час якої були поранені українські моряки.

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Новини України Володимир ПутінПорошенко ПетроРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиКерченский мост
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