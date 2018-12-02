Путін відмовляється від телефонної розмови щодо нападу на українські кораблі, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Москва відмовляється від прямих телефонних переговорів

Президент України Петро Порошенко розповів, що російський президент Володимир Путін відмовляється від телефонних переговорів щодо нападу на українські кораблі в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

За словами Порошенка, відразу після нападу збройних сил Російської Федерації на українські кораблі у Керченській протоці, він дав доручення зв'язатися з президентом РФ Путіним.

"На жаль, досі Путін не відповів на мій запит на пряму телефонну розмову у будь-якому форматі - в двосторонньому, в нормандському, за участі американських партнерів тощо", - розповів президент.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко заявив, що Україна готова до зустрічі в нормандському форматі на рівні політичних радників, на якій буде вимагати від Росії повернути полонених військових, кораблів Військово-морських сил ЗСУ, а також відкрити Керченську протоку для проходу суден в українські порти.

Раніше, міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів, що на зустрічі "нормандської четвірки" сторони обговорять російську агресію в Чорному морі, миротворців на Донбасі і звільнення політичних ув'язнених.