Порошенко: Україна готова до нормандского формату для деескалації ситуації в морі

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Україна готова до зустрічі в нормандському форматі на рівні політичних радників

Україна готова до зустрічі в нормандському форматі на рівні політичних радників, на якій буде вимагати від Росії повернути полонених військових, суду Військово-морських сил ЗСУ, а також відкрити Керченську протоку для проходу в українські порти судів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента України Петра Порошенка.

За його словами, пропозиція провести зустріч у "Нормандському форматі" на рівні політичних радників попередньо була узгоджена під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

"Ця пропозиція попередньо була погоджена зі мною як Президентом України під час телефонної розмови з Канцлером Німеччини, і ми, безумовно, візьмемо участь у зустрічі Нормандського формату на рівні політичних радників, на яку ми ставимо термінове питання - вимогу до РФ повернути наших військових, кораблі та відкрити Керченську протоку", - заявив президент в інтерв'ю France 24

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів, що на зустрічі "нормандської четвірки" сторони обговорять російську агресію в Чорному морі, миротворців на Донбасі і звільнення політичних ув'язнених.

Як відомо, вчора в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Російської Федерації відкрили вогонь по корабельній групі Військово-Морських Сил України. Командування ВМС повідомляє, що росіяни стріляли на ураження. Три кораблі українських ВМС захоплені російським спецназом.