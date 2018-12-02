Путин отказывается от телефонного разговора о нападении на украинские корабли, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Москва отказывается от прямых телефонных переговоров

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что российский президент Владимир Путин отказывается от телефонных переговоров о нападении на украинские корабли в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

По словам Порошенко, сразу после нападения вооруженных сил Российской Федерации на украинские корабли в Керченском проливе, он дал поручение связаться с президентом РФ Путиным.

"К сожалению, до сих пор Путин не ответил на мой запрос на прямой телефонный разговор в любом формате - в двустороннем, в нормандском с участием американских партнеров и т.д.", - рассказал президент.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина готова к встрече в нормандском формате на уровне политических советников, на которой будет требовать от России вернуть пленных военных, корабли Военно-морских сил ВСУ, а также открыть Керченский пролив для прохода судов в украинские порты.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что на встрече "нормандской четверки" стороны обсудят российскую агрессию в Черном море, миротворцев на Донбассе и освобождения политических заключенных.