Путін визначає пересування військ РФ на Донбасі на рівні бригадного генерала, - The Guardian

"Володимир Путін став настільки особисто залучений у війну в Україні, що, згідно з західними військовими джерелами, приймає оперативні й тактичні рішення "на рівні полковника або бригадира"", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що російський президент міг допомогти визначити пересування військ на Донбасі, де минулого тижня окупанти зазнали розгромної кривавої поразки, неодноразово намагаючись форсувати стратегічну річку Сіверський Донець біля Білогорівки Луганської області.

Джерела додали, що Путін як і раніше тісно співпрацює з командувачем ЗС РФ генералом Валерієм Герасимовим, і не вважають інформацію про його відсторонення такою, що відповідає дійсності.

"Ми вважаємо, що Путін і Герасимов беруть участь у прийнятті тактичних рішень на рівні, який ми зазвичай очікуємо від полковника або бригадного генерала", - сказало виданню військове джерело, говорячи про триваючі бої на сході України.

Так, армія РФ так і не змогла домогтися прориву на Донбасі, де та вже місяць веде наступ.

У публікації також зазначається, що оцінка джерел тісної особистої причетності Путіна до керівництва цим вторгненням грунтувалася на отриманих розвідданих.