Наразі 10% території Луганської області підконтрольні Україні, - голова ОВА

Російські війська на сьогоднішній момент контролюють близько 90% території Луганської області. При цьому з квітня окупанти змогли просунутися приблизно на 10% території регіону.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook-сторінку .

"Сьогодні під нашим контролем околиці Рубіжного, Лисичанськ, Сєвєродонецьк (+ села та містечка громад), Гірська громада та територія вздовж дороги Лисичанськ-Бахмут до кордону з Донецькою областю", - розповів чиновник ввечері 15 травня в ефірі одного з телеканалів.

Так, зазначив глава ОВА, нині близько 10% території Луганської області підконтрольні Україні.

"З 2014 року було окуповано 30% (Луганської області), і на початку широкомасштабного наступу дуже сильно відійшли наші українські війська, щоб не розтягувати лінію фронту і не зазнати поразки. Ми розуміємо, що тактика обрана вірно, тому що за 2,5 місяці Луганську область російська армія пройти не може", - говорить Гайдай.

Також він назвав найнебезпечніші напрямки в Луганській області - це Сєвєродонецький, з боку Попасної та Білогорівки (дорога Лисичанськ-Бахмут).

"Прориви тут можуть дозволити оркам взяти область в кільце. Тривають бої в селах біля Сєвєродонецька. Наша оборона потужна, ми вистоїмо, Сєвєродонецьк надійно захищений, що навіть те велике скупчення рашистів та техніки не зможе його завоювати!" - наголошує глава ОВА.