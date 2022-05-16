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Наразі 10% території Луганської області підконтрольні Україні, - голова ОВА

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Луганська область, Понеділок 16 травня 2022 02:10
Наразі 10% території Луганської області підконтрольні Україні, - голова ОВА Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t.me\dom_channel)
Автор: Володимир Костирін

Російські війська на сьогоднішній момент контролюють близько 90% території Луганської області. При цьому з квітня окупанти змогли просунутися приблизно на 10% території регіону.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook-сторінку.

"Сьогодні під нашим контролем околиці Рубіжного, Лисичанськ, Сєвєродонецьк (+ села та містечка громад), Гірська громада та територія вздовж дороги Лисичанськ-Бахмут до кордону з Донецькою областю", - розповів чиновник ввечері 15 травня в ефірі одного з телеканалів.

Так, зазначив глава ОВА, нині близько 10% території Луганської області підконтрольні Україні.

"З 2014 року було окуповано 30% (Луганської області), і на початку широкомасштабного наступу дуже сильно відійшли наші українські війська, щоб не розтягувати лінію фронту і не зазнати поразки. Ми розуміємо, що тактика обрана вірно, тому що за 2,5 місяці Луганську область російська армія пройти не може", - говорить Гайдай.

Також він назвав найнебезпечніші напрямки в Луганській області - це Сєвєродонецький, з боку Попасної та Білогорівки (дорога Лисичанськ-Бахмут).

"Прориви тут можуть дозволити оркам взяти область в кільце. Тривають бої в селах біля Сєвєродонецька. Наша оборона потужна, ми вистоїмо, Сєвєродонецьк надійно захищений, що навіть те велике скупчення рашистів та техніки не зможе його завоювати!" - наголошує глава ОВА.

Нагадаємо, раніше у квітні Сергій Гайдай розповів, що російські окупанти контролюють 80% Луганської області.

Раніше повідомлялося, що війська РФ в черговий раз планують переправитися через річку Сіверський Донець у Білогорівці, де українські військові вже кілька разів знищували понтонну переправу з великою кількістю техніки окупантів. Так, глава Луганської ОВА назвав Білогорівку новою "Чорнобаївкою".

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