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Армія РФ зосередиться на битві за Сєверодонецьк, а не захопленні всієї Донецької області, - ISW

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Понеділок 16 травня 2022 05:57
Армія РФ зосередиться на битві за Сєверодонецьк, а не захопленні всієї Донецької області, - ISW Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські війська, ймовірно, відмовилися від спроб великомасштабного оточення підрозділів ЗСУ від Донецька до Ізюма і виходу на адміністративні кордони Донецької області, сконцентрувавшись тепер на битві за Сєвєродонецьк.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики згодні з думкою голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, що російське військове командування усвідомлює, що не зможе захопити всю територію Донецької області. При цьому, очевидно, Кремль вважає, що має можливість вийти до адмінкордонів Луганської області.

"Російське військове командування, швидше за все, приділятиме пріоритетну увагу битві за Сєвєродонецьк в майбутньому, при цьому деякі зусилля будуть спрямовані на порушення українських наземних ліній зв'язку в східній частині Донецької області", - йдеться в публікації.

Експерти вважають, що окупанти продовжують скоординовані зусилля по захопленню Сєвєродонецька з півночі та півдня, і таким чином спробують здійснити більш мале оточення українських військ, ніж передбачалося ними спочатку.

Невдалі спроби загарбників форсувати річку Сіверський Донець в районі Кремінної можуть змістити операції РФ по оточенню далі на схід, ближче до Сєвєродонецька через Рубіжне, замість того, щоб проводити ширше оточення за кількома напрямками, кажуть аналітики.

"Російські сили також, ймовірно, скорочують просування до Слов'янська з Ізюма, можливо, через повільні темпи наступальної операції там", - також зауважується в матеріалі.

Нагадаємо, за словами глави Луганської ОВА Гайдая, нині близько 90% території області захоплено російськими окупантами, і зараз тривають бої в селах поблизу Сєвєродонецька, який надійно захищений ЗСУ.

Додамо, що за інформацією The New York Times, розгром окупантів під Білогорівкою Луганської області породжує в РФ відчуття катастрофи.

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