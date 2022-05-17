Путин определяет передвижение войск РФ на Донбассе на уровне бригадного генерала, - The Guardian

"Владимир Путин стал настолько лично вовлечен в войну в Украине, что, согласно западным военным источникам, принимает оперативные и тактические решения "на уровне полковника или бригадира"", - говорится в материале.

Отмечается, что российский президент мог помочь определить передвижение войск на Донбассе, где на прошлой неделе оккупанты потерпели разгромное кровавое поражение, неоднократно пытаясь форсировать стратегическую реку Северский Донец около Белогоровки Луганской области.

Источники добавили, что Путин по-прежнему тесно сотрудничает с командующим ВС РФ генералом Валерием Герасимовым, и не считают информацию о его отстранении соответствующей действительности.

"Мы считаем, что Путин и Герасимов участвуют в принятии тактических решений на уровне, который мы обычно ожидаем от полковника или бригадного генерала", - сказал изданию военный источник, говоря о продолжающихся боях на востоке Украины.

Так, армия РФ так и не смогла добиться прорыва на Донбассе, где та уже месяц ведет наступление.

В публикации также отмечается, что оценка источников тесной личной причастности Путина к руководству этим вторжением основывалась на полученных разведданных.