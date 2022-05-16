ru ua
Пн, 16 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Розгром під Білогорівкою став катастрофою для росіян, - NYT

Новость на русском →
Луганська область, Понеділок 16 травня 2022 05:18
Розгром під Білогорівкою став катастрофою для росіян, - NYT Фото: розгром під Білогорівкою став катастрофою для росіян (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Втрати військ Росії, які намагалися переправитися через Сіверський Донець в Луганській області, стали одними з наймасштабніших з початку війни. Вони породжують в РФ відчуття катастрофи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За оцінками, заснованим на відкритих джерелах, в ході цієї провальної для Росії операції було вбито і поранено понад 400 російських військових.

Видання зазначає, що 11 травня російське командування направило близько 550 військовослужбовців 74-ї мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії на переправу через Сіверський Донець в районі Білогорівки Луганської області, щоб оточити українські сили поблизу Рубіжного.

Супутникові знімки показують, що українська артилерія розбила кілька російських понтонних мостів і знищила багато військ і техніки.

Інститут вивчення війни зазначив, що було вбито або поранено 485 росіян і знищено понад 80 одиниць техніки.

Стає все більш очевидним, пише NYT, що усвідомлення катастрофи проривається в жорстко контрольований кремлем інформаційний простір. У тому числі і тому, що про провал Росії на полі бою починають заявляти проросійські військові блогери. Деякі з них не стримувалися в критиці некомпетентного, на їхню думку, керівництва.

Якщо оцінки втрат Росії на Сіверському Дінці виявляться точними, це стане одним з наймасштабніших смертельних битв за всю війну, зазначає видання. При цьому воно нагадало про затоплення флагмана російського Чорноморського флоту"Москва".

Як повідомлялося раніше, в Луганській області російські війська готуються провести два великих наступи на Сєвєродонецьк і для прориву на трасу "Лисичанськ-Бахмут" з боку Попасної та Білогорівки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ
NEWS
У Зеленського назвали рецепт перемоги над Росією вже цього року
У Зеленського назвали рецепт перемоги над Росією вже цього року
DAILY
Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС