Євросоюз не зацікавлений у новому "Майдані" у Білорусі, - Reuters

Фото: Шарль Мішель (consilium.europa.eu)

У Європі хочуть зберегти в Білорусі геополітичний баланс між ЄС і Росією

Європейський союз не зацікавлений в повторення в Білорусі українського сценарію. В Європі вважають, що білорусь не прагне до зближення з ЄС, як це було з Україною.

Про це заявив голова Євроради Шарль Мішель під час розмови з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє Reuters з посиланням на джерело.

"Український досвід важливий. Ніхто не хоче повторення того, що сталося в Україні. ЄС не зацікавлений у новому Майдані і послідував за ним хаосі в Білорусі. Білорусь - це не Україна, там люди не прагнуть до більш тісних зв'язків з ЄС", - повідомило джерело.

Наголошується, що в Євросоюзі підтримують збереження чинного геополітичного балансу у Білорусі між ЄС і Росією.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що білоруська опозиція не хоче повторення українського сценарію, у зв'язку з чим плануються страйку за прикладом Італії.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ЄС зацікавлений в демократичній перехідному періоді в Білорусі і не хоче повторення українського сценарію.