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У Кремлі назвали закон про особливий статус Донбасу наріжним

Новини » Політика     17.11.2019 - 14:28
У Кремлі назвали закон про особливий статус Донбасу наріжним
Фото: Дмитро Пєсков (flickr.com)

За словами Пєскова, лідери "нормандської четвірки" не розуміють, як Україна буде погоджувати новий закон

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що лідери "нормандської четвірки" не розуміють, як Україна погоджувати з так званими владою "ДНР" і "ЛНР" новий закон про особливий статус Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, це наріжний закон.

"Це такий наріжний закон, а головне, його треба узгодити з "ДНР" і "ЛНР", а досі Київ виключає прямі контакти. Як вони будуть узгоджувати, в якому форматі? Тобто тоді з'явиться більше питань", - сказав він.

За словами Пєскова, "нормандська четвірка" розраховує на те, що українська сторона розуміє, як вони будуть далі поводитися і що будуть робити з цим законом".

Нагадаємо, бойовики так званої "Донецької Народної Республіки" хочуть, щоб Верховна рада України подовжила чинний закон про особливий статус Донбасу, термін якого завершується 31 грудня 2019 року.

Крім того, президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що не бачить сенсу в проведенні зустрічі в нормандському форматі, поки українська влада не подовжать дію закону про особливий статус Донбасу.

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