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У Путіна заявили, що російських військ на Донбасі "не було і немає"

Новини » Політика     21.11.2019 - 12:04
У Путіна заявили, що російських військ на Донбасі "не було і немає"
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

У той же час у Путіна визнали, що мають канали зв'язку на Донбасі

Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російських військ на Донбасі нібито "не було і немає". Про це він заявив в коментарі російським ЗМІ.

Зокрема, представник Путіна в черговий раз заявив, що російських військ на окупованому Донбасі немає.

"Їх не було і немає. Але це не означає, що наші військові не мають каналів по отриманню інформації про прилеглі регіони до наших кордонів. Це абсолютно нормальна практика", - заявив Пєсков.

Відзначимо, дана заява прозвучала у відповідь на питання про те, які саме військові повідомляють Путіну про обстріли на Донбасі, якщо, за офіційною версією, російських військ там нібито немає.

Нагадаємо, вчора на інвестиційному форумі Путін заявив, що неузгоджені з самопроголошеними Донецькою і Луганською "народними республіками" українські закони про статус Донбасу заведуть ситуацію в глухий кут.

Відзначимо, як заявив президент України Володимир Зеленський, на зустрічі в нормандському форматі в Парижі він буде піднімати питання звільнення всіх українських полонених.

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