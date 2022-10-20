США не видят причин менять ядерную стратегию на фоне угроз РФ, - Блинкен
Соединенные Штаты пока не видят причин менять степень готовности своих ядерных сил на фоне угроз со стороны России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена в интервью ABC.
"Мы давали ясно понять президенту Путину (президенту РФ Владимиру Путину - ред.) непосредственно и в частном порядке о серьезных последствиях, которые последуют в случае применения любого ядерного оружия", - подчеркнул чиновник.
По его словам, сейчас США "очень и очень внимательно" следят за ситуацией.
"Мы не видим причин в настоящий момент изменять нашу конфигурацию ядерных сил", - отметил Блинкен.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин пригрозил странам Запада применить ядерное оружие, отметив, что его заявление не является блефом.
Также мы писали, что в Британии заявили о "серьезных последствиях" для России в случае ее применения ядерного оружия.
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