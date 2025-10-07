Путин назвал "правильным и своевременным" вторжение в Украину в 2022 году

Соответствующее заявление глава Кремля сделал на совещании в Санкт-Петербурге после заслушивания начальника генерального штаба российской армии.

Путин нафантазировал, что "противник отступает по всей линии боевого соприкосновения". Кроме того, он отметил, что РФ "должна достичь всех целей СВО".

Также российский диктатор обвинил Украину в том, что она якобы наносит удары "по мирным объектам на территории России", чтобы "произвести впечатление на западных покровителей".