Путін назвав "правильним і своєчасним" вторгнення в Україну у 2022 році

Російський диктатор Володимир Путін назвав рішення щодо повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року "правильним і своєчасним".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Відповідну заяву глава Кремля зробив на нараді в Санкт-Петербурзі після заслуховування начальника генерального штабу російської армії.
Путін нафантазував, що "противник відступає по всій лінії бойового зіткнення". Крім того, він зазначив, що РФ "повинна досягти всіх цілей СВО".
Також російський диктатор звинуватив Україну у тому, що вона нібито завдає ударів "по мирних об'єктах на території Росії", щоби "справити враження на західних покровителів".
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін відреагував погрозами на ймовірність постачання Україні американських далекобійних ракет Tomahawk.
За його словами, постачання цієї зброї призведуть до "руйнування позитивних тенденцій у відносинах Росії та США". Путін додав, що нібито обговорював з Дональдом Трампом постачання зброї Україні.
Зазначимо, РФ активізувала інформаційно-психологічну кампанію, яка може бути частиною підготовки до потенційної війни з НАТО.
Аналітики Інституту вивчення війни навели заяву Служби зовнішньої розвідки Росії щодо нібито підготовки Британією нападу групи проукраїнських росіян на корабель ВМС України або іноземне цивільне судно в порту ЄС.
В ISW наголосили, що ця заява повторює аналогічні твердження про незаконні дії, спрямовані проти кількох європейських держав.
РБК-Україна раніше писало, що комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що німецька розвідка має докази обговорення в Кремлі можливого плану нападу на НАТО.