В Кремле обсуждают план нападения на НАТО, - еврокомиссар

"Немецкая разведка утверждает, что у нее есть доказательства того, что Кремль обсуждает нападение на НАТО. И если обсуждает, планирует ли он нападение? Мы не знаем. Но к таким сигналам следует относиться крайне серьезно", - сказал Кубилюс.

Еврокомиссар не исключил, что Россия действительно может быть готова к войне. По его словам, НАТО и Европа тоже должны быть к этому готовы и учиться не только на опыте украинцев, но и на опыте самих россиян.

"Нам нужно наверстать упущенное. И мы уже это делаем. Европейская комиссия начала поддерживать военную промышленность. В результате этого производство гаубичных боеприпасов в 2025 году увеличится. Я рад видеть, что в ЕС строятся новые оружейные заводы. Мы наверстываем упущенное", - отметил Кубилюс.