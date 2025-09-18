RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Путин назвал численность своей армии на войне с Украиной

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Более 700 тысяч российских солдат находятся в районе линии фронта в Украине по состоянию на 18 сентября.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Путин на встрече с лидерами фракций прокомментировал идею о квотах для российских солдат в органах власти. По его словам, не все оккупанты "видят себя госслужащими".

"Понимаете, на линии боевого соприкосновения свыше 700 тысяч человек находится", - добавил диктатор. 

Он предложил выбирать среди военных РФ таких людей, которые "хотят и склонны к такому виду деятельности", как работа в органах власти. 

Информация ГУР о количестве российских солдат

Напомним, 3 марта заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий рассказал в интервью РБК-Украина, что размер сухопутной армии РФ, которая воюет украинских защитников, составляет около 620 тысяч человек.

Он уточнил, что среди этих 620 тысяч более 200 тысяч - это штурмовые подразделения, которые участвуют в боях и находятся на линии фронта.

Также Скибицкий добавил, что еще 35 тысяч военнослужащих росгвардии охраняют самые важные объекты на временно оккупированных территориях.

При этом в войне участвуют войска, которые осуществляют логистическое обеспечение, подразделения Черноморского флота РФ, авиации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияВойска РФВойна в Украине