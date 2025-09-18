Путин назвал численность своей армии на войне с Украиной

Путин на встрече с лидерами фракций прокомментировал идею о квотах для российских солдат в органах власти. По его словам, не все оккупанты "видят себя госслужащими".

"Понимаете, на линии боевого соприкосновения свыше 700 тысяч человек находится", - добавил диктатор.

Он предложил выбирать среди военных РФ таких людей, которые "хотят и склонны к такому виду деятельности", как работа в органах власти.