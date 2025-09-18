Путін назвав чисельність своєї армії на війні з Україною

Інформація ГУР про кількість російських солдатів

Нагадаємо, 3 березня заступник начальника ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький розповів в інтерв'ю РБК-Україна, що розмір сухопутної армії РФ, яка воює з українськими захисниками, становить близько 620 тисяч осіб.

Він уточнив, що серед цих 620 тисяч понад 200 тисяч - це штурмові підрозділи, які беруть участь у боях і перебувають на лінії фронту.

Також Скібіцький додав, що ще 35 тисяч військовослужбовців росгвардії охороняють найважливіші об'єкти на тимчасово окупованих територіях.

При цьому у війні беруть участь війська, які здійснюють логістичне забезпечення, підрозділи Чорноморського флоту РФ, авіації.