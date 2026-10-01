"Не запугивание". Путин впервые высказался о новых ядерных угрозах странам НАТО
Письма в НАТО будто не запугивание, а ответ на попытки запугать Россию. В то же время, в случае прямого нападения на Калининград РФ задействует все имеющиеся виды вооружения.
Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Смотри".
Во время своего выступления Путин высказался по поводу переписки и дипломатических сигналов в сторону Североатлантического альянса.
По его словам, такие действия якобы не стоит расценивать как давление или устрашение.
"Письма в НАТО это не устрашение, это ответ на попытки нас запугать", - утверждает российский диктатор.
Отдельно Путин затронул тему возможной эскалации и прямого военного столкновения на территории РФ. Он заявил о готовности применить весь арсенал в случае угрозы отдельным регионам.
По его словам, если речь дойдет до прямого нападения на РФ, в том числе на Калининград, неизбежно и немедленно возникнет вопрос о применении всех видов вооружений, имеющихся в распоряжении России.
Напомним, что Путин постоянно использует тему Североатлантического альянса для оправдания собственной агрессивной политики и очередных угрожающих заявлений в адрес Запада.
В частности, ранее российский диктатор выдал порцию абсурда об Украине, утверждая, что РФ "не начинала войну" и первыми по мирным жителям россияне "не бьют".
Кроме того, Путин цинично пригрозил миру продолжением международных конфликтов, традиционно прикрываясь лозунгами о "борьбе за мир" и пытаясь переложить собственную вину за развязавшиеся войны на страны Запада.