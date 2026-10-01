Путин выдал порцию абсурда об Украине: "войну не начинали и первыми по мирным не бьем"

Российский диктатор Владимир Путин выдал новую порцию бреда о войне РФ против Украины и "гуманной" армии страны-агрессора.

Об этом на форуме "Валдай" заявил глава Кремля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС в Telegram.

Путин придумал причину войны

Диктатор цинично заявил, что не Россия начала воевать, а "начали воевать с ней, поощряя национализм в Украине".

По странному мнению Путина, НАТО не нужно было начинать освоение "исторических территорий России" (Украины - ред.).

"Россию сознательно поставили в ситуацию , когда пришлось сознательно защищаться с оружием в руках", - придумал причину войны Путин.

И цинично добавил, что все хотят жить, поэтому "давайте жить дружно и вместе искать пути, как это сделать".

"Гуманизм" армии страны-агрессора

Также глава Кремля лживо заявил, что оккупанты якобы никогда не нарушали правила ведения войны. Еще он на фоне массированного террора против мирных городов Украины добавил, что Россия вроде бы первой не атакует гражданские объекты.

"Российские военные всегда руководствовались нерушимостью норм ведения войны и никогда первыми специально не атаковали объекты гражданской инфраструктуры", - говорит он.