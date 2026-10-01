Путин цинично пригрозил миру "продолжением международных конфликтов"

Россия снова угрожает человечеству "международными конфликтами", прикрываясь "борьбой за мир". И перекидывает свою вину за войны на страны Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление российского диктатора Владимира Путина на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба Валдай, передает ТАСС в Telegram.

Путин угрожает миру

Диктатор цинично заявил, что продолжение международных конфликтов в ближайшее время возможно.

По его словам, миру якобы нужно избежать катастрофических сценариев. Глава страны-агрессора нагло советует миру совершать практические действия, чтобы "не допустить скатывания человечества до предела выживания".

Россия нашла "виновного"

По мнению диктатора, страны Запада оказывают непропорционально большое влияние на ООН, что приводит к дисбалансу.

"Россия поддерживает справедливую реформу ООН, но это невозможно без консенсуса, который сейчас трудно достичь", - лживо добавил Путин.

И обвинил мировую политику в нарушении "всех мыслимых и немыслимых табу". Якобы страны мира пользуются принципом "сила есть - ума не надо", но это до добра не доводит.