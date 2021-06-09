"Вже володіє всім". Блінкен оцінив можливість вступу України до НАТО
В Адміністрації президента США вважають, що Україна вже володіє всіма інструментами для потенційного приєднання до НАТО. США підтримують Україну.
Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен на слуханнях у Комітеті у закордонних справах Сенату Конгресу.
За його словами, з моменту створення плану дій з отримання членства в НАТО був розроблений ряд інших інструментів, щоб сприяти підготовці країн до можливого членства в НАТО, включаючи щорічну програму, вигоди з якої отримує Україна.
"Сам план дій щодо набуття членства повинен бути розроблений при повному консенсусі всіх країн-членів НАТО. Вважаю, що деякі держави (Альянсу, - ред) зараз це підтримують меншою мірою, ніж інші", - зазначив Блінкен.
Раніше президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з американським президентом Джо Байденом торкнувся питання вступу України до НАТО. Український президент виступив за створення чіткого плану кроків для євроатлантичної інтеграції України.
Як писало РБК-Україна, заступник генсека НАТО заявляв, що в Альянсі немає консенсусу у питанні про надання Україні Плану дій щодо членства.