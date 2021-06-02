ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ненадання Україні ПДЧ в НАТО посилює позиції Росії в Європі, - Зеленський

Новость на русском →
Київ, Середа 02 червня 2021 19:06
Ненадання Україні ПДЧ в НАТО посилює позиції Росії в Європі, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський розкритикував Північноатлантичний альянс за зволікання з наданням Україні Плану дій щодо членства в НАТО. За його словами, це посилює позиції Росії в Європі.

Про це повідомив Офіс президента України.

З такою заявою глава держави виступив під час зустрічі з делегацією американських сенаторів, які сьогодні перебувають в Україні.

Зеленський наголосив, що ненадання Україні чіткого сигналу та конкретних термінів стосовно отримання Плану дій щодо членства в НАТО є ще однією потенційною загрозою, яка може посилити позиції Росії у Європі.

Нагадаємо, нещодавно в Міноборони анонсували, що Україна отримає оновлений пакет Цілей партнерства з НАТО. Цей пакет міститиме завдання, які Україна повинна виконати для наближення вступу до НАТО.

Крім того, в Офісі президента оцінювали, чи може Україна до кінця 2021 року отримати ПДЧ в НАТО.

Більше про ситуацію з членством України в НАТО читайте в матеріалі РБК-Україна "У режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський НАТО Російська Федерація
NEWS
Зеленський скликав засідання РНБО на п'ятницю. Розглянуть вісім питань
Зеленський скликав засідання РНБО на п'ятницю. Розглянуть вісім питань
DAILY
У режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна У режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО