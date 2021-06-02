Ненадання Україні ПДЧ в НАТО посилює позиції Росії в Європі, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський розкритикував Північноатлантичний альянс за зволікання з наданням Україні Плану дій щодо членства в НАТО. За його словами, це посилює позиції Росії в Європі.
З такою заявою глава держави виступив під час зустрічі з делегацією американських сенаторів, які сьогодні перебувають в Україні.
Зеленський наголосив, що ненадання Україні чіткого сигналу та конкретних термінів стосовно отримання Плану дій щодо членства в НАТО є ще однією потенційною загрозою, яка може посилити позиції Росії у Європі.
Нагадаємо, нещодавно в Міноборони анонсували, що Україна отримає оновлений пакет Цілей партнерства з НАТО. Цей пакет міститиме завдання, які Україна повинна виконати для наближення вступу до НАТО.
Крім того, в Офісі президента оцінювали, чи може Україна до кінця 2021 року отримати ПДЧ в НАТО.
Більше про ситуацію з членством України в НАТО читайте в матеріалі РБК-Україна "У режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО".