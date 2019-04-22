Путін поки не готовий вітати Зеленського

Фото: Володимир Путін (putin.kremlin.ru)

У Путіна назвали привітання Зеленського з перемогою "передчасним"

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що вітати Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України і говорити про можливості спільної роботи поки рано. Про це повідомляють росЗМІ.

За його словами, "Володимиру Путіну вітати Зеленського з перемогою рано, спільно працювати теж. Треба судити по конкретних справах, з конкретних кроків".

"Поки передчасно говорити про привітання президента Путіна пана Зеленського, а також про можливості спільно працювати", - сказав Пєсков.

Він зазначив, що "Москва з повагою ставитися до вибору українського народу".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв прокоментував результати виборів президента України і заявив, що бачить шанс на поліпшення відносин між РФ і Україною при її новому керівництві. За словами Медведєва, Зеленський щодо Росії буде дотримуватися риторики, яку він використовував у ході передвиборної кампанії.

Зазначимо, Центральна виборча комісія станом на 14:15 22 квітня опрацювала 99% протоколів.

Так, за результатами підрахунку 99% протоколів, зі значним відривом лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський - за нього проголосували 73,21%. Чинний президент Петро Порошенко отримує голоси 24,46% українських виборців.