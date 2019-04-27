Путин назвал главную тему возможных переговоров с Зеленским

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин с Зеленским хотел бы обсудить урегулирование на Донбассе

Главной темой возможных переговоров будущего президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина стало бы урегулирование на Донбассе. Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай, передают российские СМИ.

По его мнению, украинцы ждут от Зеленского урегулирования ситуации на Донбассе.

"Если у нас когда-то будет встреча, начнутся какие-то переговоры, чего я не исключаю, то мы, прежде всего, должны будем говорить - как закончить конфликт на юго-востоке Украины", - сказал Путин.

Он также подчеркнул, что для урегулирования есть "только один способ - исполнение минских соглашений". В связи с этим Путин раскритиковал заявления Зеленского, в которых он исключал особый статус Донбасса и амнистию для боевиков.

Напомним, перед вторым туром выборов Владимир Зеленский в экслюзивном интервью РБК-Украина заявил, что считает российского президента своим врагом.

В то же время после голосования спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер по урегулированию на Донбассе заявил, что выступает за прямой диалог Зеленского с Путиным.