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"Ми дивимося вгору". Зеленський про оцінку України ймовірності війни

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П'ятниця 28 січня 2022 17:41
"Ми дивимося вгору". Зеленський про оцінку України ймовірності війни Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання можливої ескалації ситуації в Україні, таке ж гостре як для Сполучених Штатів і союзників. При цьому він додав, що найважливіше в Україні зараз - не втратити економіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Для мене питання ймовірної ескалації так само гостре як для США та інших Партнерів. Я не керую державою, як у вашому, до речі, фільмі "Не дивись вгору", ми дивимося вгору, ми знаємо, що відбувається. Ми говоримо з людьми. Але ми в цій ситуації вісім років", - заявив він.

Зеленський додав, що ймовірність вторгнення Росії є, проте вона була меншою ще у 2020 році.

"Тому ми дивимося не тільки вгору, але і під ноги. Для нас зараз важливий момент - ми можемо втратити економіку. Але перш за все люди. Імовірність атаки вона є. Вона нікуди не пішла, вона така ж. У 2020 році вона була меншою, у 2019 році була ще меншою", - заявив він.

Глава держави також додав, що зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" не піар, а крок до мирного врегулювання ситуації. Він також додав, що необхідно обережно говорити, що в Україні завтра буде війна.

"Не можна говорити війна буде завтра, чи буде війна до кінця лютого, або сказати, що війна буде до кінця року, а потім сказати ми отримали нову інформацію. Війна може бути, але давайте ставити три крапки, але не ставити одну крапку і говорити: "так, вона буде", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, на кордоні з Україною знаходяться близько 109 тисяч російських військових. При цьому їх супроводжують близько 10-11 тисяч додаткових військовослужбовців.

У командуванні ООС кажуть, що вторгнення Росії в Україну може пройти в лютому. Про такий сценарій також заявила заступник держсекретаря США Венді Шерман.

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Володимир Зеленський Вторгнення Росії до України
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