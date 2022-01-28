Зеленський: у нас немає непорозумінь з Байденом
Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення ЗМІ про те, що під час вчорашньої розмови з президентом США Джо Байденом нібито виникли деякі розбіжності. За його словами, між ними немає непорозумінь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Зеленського для представників іноземних ЗМІ.
"Коли кажуть, що у нас є непорозуміння, то у нас немає непорозумінь з президентом США. Я просто глибоко розумію, що відбувається в моїй державі, як він глибоко розуміє, що відбувається в США", - заявив президент.
Про що йдеться
Напередодні CNN з посиланням на анонімного українського топ-чиновника повідомило, що вчорашня телефонна розмова Байдена і Зеленського пройшла не дуже добре нібито через розбіжності з приводу оцінок рівня ризику вторгнення Росії в Україну. Нібито американський президент попередив, що вторгнення є практично неминучим з настанням холодів.
У той же час представниця Ради небезпеки США Емілі Хорн спростувала ці відомості, заявивши, що анонімне джерело злило брехню для CNN.
Прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров заявив, що не треба довіряти інформації з соцмереж, а всі дані про розмову президентів містяться в офіційних релізах. Крім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав інформацію CNN недостовірною.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що знає більше деталей щодо загрози вторгнення Росії, ніж президенти інших країн.
Він також зазначив, що Україні не потрібна паніка, яку провокують західні ЗМІ, оскільки від цього страждає економіка.