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"Нам не потрібна ця паніка". Зеленський про публікації західних ЗМІ про загрозу вторгнення Росії

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П'ятниця 28 січня 2022 17:17
"Нам не потрібна ця паніка". Зеленський про публікації західних ЗМІ про загрозу вторгнення Росії Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що згідно з публікаціями західних ЗМІ про загрозу вторгнення РФ в Україну складається враження, що в Україні вулицями їздять танки і проходить мобілізація. Він підкреслив, що Україні не потрібна така паніка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

Зеленський вважає, що зараз ситуація не є більш напруженою, ніж у пік російських навчань біля кордонів України.

"Тоді вона теж була дуже гостра. Але тоді такої інформаційної політики не було. Я говорив з президентом США, що ця політика повинна бути виваженою. Нехай журналісти з'їздять до Києва, у нас хіба танки вулицями їздять... Якщо ви не в Україні, то створюється таке враження... Це не так, нам не потрібна ця паніка", - заявив він.

При цьому Зеленський додав, що інформація з різних джерел про можливе вторгнення Росії в Україну не може лякати Україну, оскільки починається економічна паніка.

"Деякі лідери стверджують, що завтра буде війна. Це паніка, паніка на ринках. Скільки це коштує нашій державі? Народ повинен бути впевнений в армії, в президенті, довіряти владі. Але різна інформація з різних джерел не може плутати нашу державу, тому що починається економічна паніка", - заявив він.

Нагадаємо, на кордоні з Україною знаходяться близько 109 тисяч російських військових. При цьому їх супроводжують близько 10-11 тисяч додаткових військовослужбовців.

У командуванні ООС кажуть, що вторгнення Росії в Україну може пройти в лютому. Про такий сценарій також заявила заступник держсекретаря США Венді Шерман.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що підстав вважати, що вторгнення Росії буде найближчим часом, немає.

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