"Нам не потрібна ця паніка". Зеленський про публікації західних ЗМІ про загрозу вторгнення Росії
Президент України Володимир Зеленський заявив, що згідно з публікаціями західних ЗМІ про загрозу вторгнення РФ в Україну складається враження, що в Україні вулицями їздять танки і проходить мобілізація. Він підкреслив, що Україні не потрібна така паніка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
Зеленський вважає, що зараз ситуація не є більш напруженою, ніж у пік російських навчань біля кордонів України.
"Тоді вона теж була дуже гостра. Але тоді такої інформаційної політики не було. Я говорив з президентом США, що ця політика повинна бути виваженою. Нехай журналісти з'їздять до Києва, у нас хіба танки вулицями їздять... Якщо ви не в Україні, то створюється таке враження... Це не так, нам не потрібна ця паніка", - заявив він.
При цьому Зеленський додав, що інформація з різних джерел про можливе вторгнення Росії в Україну не може лякати Україну, оскільки починається економічна паніка.
"Деякі лідери стверджують, що завтра буде війна. Це паніка, паніка на ринках. Скільки це коштує нашій державі? Народ повинен бути впевнений в армії, в президенті, довіряти владі. Але різна інформація з різних джерел не може плутати нашу державу, тому що починається економічна паніка", - заявив він.
Нагадаємо, на кордоні з Україною знаходяться близько 109 тисяч російських військових. При цьому їх супроводжують близько 10-11 тисяч додаткових військовослужбовців.
У командуванні ООС кажуть, що вторгнення Росії в Україну може пройти в лютому. Про такий сценарій також заявила заступник держсекретаря США Венді Шерман.
Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що підстав вважати, що вторгнення Росії буде найближчим часом, немає.