Трамп после звонка Путина: немного говорили об Украине, его война должна закончиться
Российский диктатор Владимир Путин поздравил американского президента Дональда Трампа с днем рождения. Во время разговора они обсудили войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в Truth Social.
"Сегодня утром президент Путин позвонил, чтобы поздравить меня с днем рождения, но, что более важно, поговорить об Иране, стране, которую он очень хорошо знает. Мы долго разговаривали. Гораздо меньше времени было посвящено России и Украине, но это будет на следующей неделе", - подчеркнул Трамп.
Он отметил, что Путин действительно осуществляет запланированный обмен пленными. Как отметил американский президент, большое количество пленных с обеих сторон было обменяно в эти дни.
"Разговор длился примерно 1 час. Он, как и я, считает, что эта война между Израилем и Ираном должна закончиться, на что я ответил, что его война также должна закончиться", - отметил лидер США.
Заметим, что ранее сегодня помощник диктатора Юрий Ушаков рассказал, что разговор между Трампом и Путиным длился 50 минут и якобы был "полезным".
В частности во время разговора Путин выразил готовность Российской Федерации продолжать переговоры с Украиной после 22 июня.
Между тем, по словам Ушакова, Трамп в очередной раз подтвердил заинтересованность в скорейшем окончании конфликта в Украине.
Напомним, что ранее сегодня украинский президент Владимир Зеленский также отреагировал на личные разговоры Путина и Трампа. По мнению президента, Путин в конце концов обманет Трампа относительно намерений на завершение войны в Украине.
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