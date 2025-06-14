Трамп после звонка Путина: немного говорили об Украине, его война должна закончиться

Российский диктатор Владимир Путин поздравил американского президента Дональда Трампа с днем рождения. Во время разговора они обсудили войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в Truth Social.

"Сегодня утром президент Путин позвонил, чтобы поздравить меня с днем рождения, но, что более важно, поговорить об Иране, стране, которую он очень хорошо знает. Мы долго разговаривали. Гораздо меньше времени было посвящено России и Украине, но это будет на следующей неделе", - подчеркнул Трамп.

Он отметил, что Путин действительно осуществляет запланированный обмен пленными. Как отметил американский президент, большое количество пленных с обеих сторон было обменяно в эти дни.

"Разговор длился примерно 1 час. Он, как и я, считает, что эта война между Израилем и Ираном должна закончиться, на что я ответил, что его война также должна закончиться", - отметил лидер США.