Путин приказал "свести к нулю" последствия ударов Украины

Российский диктатор Владимир Путин отдал приказ минимизировать последствия украинских ударов по российским объектам.
Об этом Путин заявил во время совещания с членами российского правительства, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Диктатор сказал, что Украина, у которой якобы "стремительно ухудшается" ситуация на фронте и она "теряет одну территорию за другой", начала бить по гражданским объектам и инфраструктуре России.
По словам Путина, Киев таким образом пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами и повлиять на туристический сезон.
"Я прошу, конечно, прежде всего, что задача противодействия этим угрозам лежит на Министерстве обороны и других силовых ведомствах, в то же время правительство РФ также должно принять необходимые дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий", - отметил диктатор.
Напомним, в течение выходных Силы обороны нанесли серию мощных ударов по военным объектам российских оккупантов в Крыму. Целями атак стали газораспределительные станции, нефтяные терминалы, средства ПВО и логистическая инфраструктура противника.
Кроме того, регулярные удары по топливно-энергетическому сектору РФ все сильнее влияют на российскую экономику. Они приводят к потере значительных запасов горючего, срыву контрактных обязательств и многочисленным судебным тяжбам из-за уничтожения бензина и дизеля.
В то же время в Генштабе заявили, что в результате ударов дронов полностью остановил работу Московский НПЗ. По данным военных, предприятие прекратило переработку нефти из-за масштабных повреждений четырех крупных резервуаров и ключевых технологических установок.