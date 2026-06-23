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Путін наказав "звести до нуля" наслідки від ударів України

17:39 23.06.2026 Вт
2 хв
Диктатор вигадав причину українських ударів по Росії
aimg Валерій Ульяненко
Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)

Російський диктатор Володимир Путін наказав мінімізувати наслідки українських ударів по російських об'єктах.

Про це Путін заявив під час наради з членами російського уряду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Диктатор сказав, що Україна, у якої нібито "стрімко погіршується" ситуація на фронті і вона "втрачає одну територію за іншою", почала бити по цивільних об’єктах та інфраструктурі Росії.

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За словами Путіна, Київ таким чином намагається створити проблеми із забезпеченням енергоресурсами та вплинути на туристичний сезон.

"Я прошу, звичайно, насамперед, що завдання щодо протидії цим загрозам лежить на Міністерстві оборони та інших силових відомствах, водночас уряд РФ також повинен вжити необхідних додаткових заходів, щоб мінімізувати, звести до нуля наслідки таких дій", - зазначив диктатор.

Нагадаємо, упродовж вихідних Сили оборони завдали серії потужних ударів по військових об’єктах російських окупантів у Криму. Цілями атак стали газорозподільчі станції, нафтові термінали, засоби ППО та логістична інфраструктура ворога.

Крім того, регулярні удари по паливно-енергетичному сектору РФ дедалі сильніше впливають на російську економіку. Вони призводять до втрати значних запасів пального, зриву контрактних зобов’язань і численних судових позовів через знищення бензину і дизелю.

Водночас у Генштабі заявили, що внаслідок ударів дронів повністю зупинив роботу Московський НПЗ. За даними військових, підприємство припинило переробку нафти через масштабні пошкодження чотирьох великих резервуарів і ключових технологічних установок.

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