Украинские дроны с начала года поразили 800 тысяч вражеских целей
Украинские беспилотники с начала года поразили более 800 тысяч целей врага. Сейчас именно дроны обеспечивают более 90% всех потерь окупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Михаила Федорова.
Благодаря работе подразделений беспилотных систем удалось подорвать логистику и военный потенциал захватчиков в тылу.
На счету украинских дронов - уничтоженная артиллерия, средства ПВО, РСЗО, бронетехника, роботизированные комплексы, склады боеприпасов и вражеские штабы.
Кроме того, за этот период Силы обороны ликвидировали или тяжело ранили около 167 тысяч российских военных.
"Май стал самым результативным месяцем для Сил обороны Украины. В течение месяца они поразили 181 000+ целей и ликвидировали или тяжело ранили 31 530 окупантов", - рассказал Федоров.
Министр напомнил, что военные за каждое подтвержденное поражение получают єБали, которые обменивают через Brave1 Market на беспилотники, НРК, средства РЭБ и комплектующие. Он добавил, что Минобороны быстро масштабирует те решения, которые дают наилучший результат.
"По поручению президента продолжаем изматывать врага одновременно в трех доменах - в небе, на земле и в экономике", - подчеркнул Федоров.
Напомним, украинская компания Global Mark создала подводный беспилотник Sea Trident. Он способен незаметно доставлять грузы весом до тонны для поражения стратегических объектов и крупных кораблей РФ.
Кроме того, в Украине создали дрон-перехватчик Dancer 4.5.0, который развивает скорость свыше 450 км/ч. Он способен поражать цели на высоте до 4,8 км и имеет дальность применения до 30 км.