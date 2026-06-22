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Украинские дроны с начала года поразили 800 тысяч вражеских целей

21:15 22.06.2026 Пн
2 мин
Какой месяц оказался самым результативным?
aimg Валерий Ульяненко
Украинские дроны с начала года поразили 800 тысяч вражеских целей Фото: дроны обеспечивают 90% общих потерь россиян (Getty Images)
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Украинские беспилотники с начала года поразили более 800 тысяч целей врага. Сейчас именно дроны обеспечивают более 90% всех потерь окупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Михаила Федорова.

Благодаря работе подразделений беспилотных систем удалось подорвать логистику и военный потенциал захватчиков в тылу.

На счету украинских дронов - уничтоженная артиллерия, средства ПВО, РСЗО, бронетехника, роботизированные комплексы, склады боеприпасов и вражеские штабы.

Кроме того, за этот период Силы обороны ликвидировали или тяжело ранили около 167 тысяч российских военных.

"Май стал самым результативным месяцем для Сил обороны Украины. В течение месяца они поразили 181 000+ целей и ликвидировали или тяжело ранили 31 530 окупантов", - рассказал Федоров.

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Министр напомнил, что военные за каждое подтвержденное поражение получают єБали, которые обменивают через Brave1 Market на беспилотники, НРК, средства РЭБ и комплектующие. Он добавил, что Минобороны быстро масштабирует те решения, которые дают наилучший результат.

"По поручению президента продолжаем изматывать врага одновременно в трех доменах - в небе, на земле и в экономике", - подчеркнул Федоров.

Напомним, украинская компания Global Mark создала подводный беспилотник Sea Trident. Он способен незаметно доставлять грузы весом до тонны для поражения стратегических объектов и крупных кораблей РФ.

Кроме того, в Украине создали дрон-перехватчик Dancer 4.5.0, который развивает скорость свыше 450 км/ч. Он способен поражать цели на высоте до 4,8 км и имеет дальность применения до 30 км.

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