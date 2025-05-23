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Путин приказал создать "буферную зону", а в США пригрозили РФ санкциями: новости за 22 мая

Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин требует, чтобы его войска создали на границе с Украиной "буферную зону". В то же время в Сенате США пригрозили России жесткими санкциями.

Более детально о том, что произошло в четверг, 22 мая, - в материале РБК-Украина.

Путин снова приказал создать "буферную зону" на границе с Украиной

Российские войска начали реализацию плана по созданию так называемой "буферной зоны безопасности" вдоль границы с Украиной, заявил российский диктатор Владимир Путин. 

"Принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы России и Украины", - рассказал он. 

Путину дали несколько дней. Сенат США готов одобрить жесткие санкции

Сенат США готов одобрить законопроект о жестких санкциях против России, если Владимир Путин в течение нескольких дней не покажет стремления к миру.

Законопроект о санкциях против России за ее варварское вторжение в Украину получил 81 соавтора в Сенате США.

США проанализируют всю помощь, выделенную Украине, - Рубио

США еще раз проведут анализ всей помощи, предоставленной Украине за последние годы. В случае нарушений этим вопросом займутся, рассказал госсекретарь США Марко Рубио. 

Он напомнил, что у США есть генеральные инспекторы, а также специальный генеральный инспектор по этому вопросу, который будет рассматривать все эти расходы.

Шпионаж на границе? В НАТО заявили, что россияне могли взломать камеры: реакция ГПСУ

Разведки стран НАТО заявили, что хакеры ГРУ могли получить доступ к камерам на границе Украины. Однако украинские пограничники опровергают это.

"По системам видеонаблюдения ГПСУ на границе проникновения или вмешательства не было", - сказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Украина передала России список имен для обмена "1000 на 1000"

Украина уже подготовила список имен для обмена пленными с Россией в формате "1000 на 1000". Его передали российской стороне, рассказал в комментарии РБК-Украина заместитель главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов. 

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