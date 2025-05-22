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США проанализируют всю помощь, выделенную Украине, - Рубио

США, Четверг 22 мая 2025 12:46
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США проанализируют всю помощь, выделенную Украине, - Рубио Фото: Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

США еще раз проведут анализ всей помощи, предоставленной Украине за последние годы. В случае нарушений этим вопросом займутся.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепа.

"Очевидно, что вся наша помощь будет проанализирована", - сказал он в Конгрессе США.

Рубио напомнил, что у США есть генеральные инспекторы, а также специальный генеральный инспектор по этому вопросу, который будет рассматривать все эти расходы.

"Если мы когда-нибудь обнаружим незаконное присвоение или манипуляции, то мы обязательно этим займемся", - сказал он.

Рубио заявил, что главной целью США остается прекращение боевых действий между Россией и Украиной.

"Мы предоставили Украине чрезвычайную помощь, но эта война теперь должна закончиться. Нет военного решения этой войны. Она заканчивается только переговорным урегулированием, и чем быстрее она закончится, тем меньше людей погибнет, тем меньше денег будет потрачено и тем меньше будет разрушений", - сказал он.

По его словам, "главный приоритет президента - положить конец войне раз и навсегда".

Помощь США

В феврале президент Владимир Зеленский заявил, что Украина с начала полномасштабного вторжения получила от США около 105 млрд долларов в виде вооружения и другой поддержки в сфере безопасности.

Вся эта помощь проходила проверки со стороны американской стороны, чтобы убедиться, что ее правильно использовали.

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