Путин снова приказал создать "буферную зону" на границе с Украиной

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

По его словам, вооруженные силы Российской Федерации уже даже начали выполнять эту задачу.

"Буферная зона" в Украине

Заметим, что это не первое заявление Путина о создании такой зоны в Украине. Только в прошлом году диктатор угрожал создать буферную зону на границе с Украиной шириной до 150 км. Правда, тогда он называл ее "санитарной".

Тогда же Путин подчеркнул, что хочет создать так называемую демилитаризованную зону, где не будет войск противоборствующей стороны.

К тому же, еще раньше, а именно в 2023 году российский диктатор также говорил, что, если "прилеты" по территории России будут продолжаться, то РФ должна рассмотреть "вопрос создания на территории Украины "санитарной зоны", чтобы ВСУ не смогли достать на территорию России.

У Зеленского, правда, ответили на такие заявления Путина и объяснили истинную цель этого плана.

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