Шпионаж на границе? В НАТО заявили, что россияне могли взломать камеры: реакция ГПСУ

Разведки стран НАТО заявили, что хакеры ГРУ могли получить доступ к камерам на границе Украины. Однако украинские пограничники опровергают это.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"По системам видеонаблюдения ГПСУ на границе проникновения или вмешательства не было", - сказал он.

По словам Демченко, пограничники соседних стран также не сообщали о постороннем влиянии на их информационные системы, в том числе и не системы видеонаблюдения.

Спикер ГПСУ отметил, что украинские пограничники не фиксировали взлома камер видеонаблюдения - это касается как пунктов пропуска, так и зеленой зоны границы.

Демченко добавил, что пограничники постоянно на контакте с коллегами из других стран. Как отметил спикер, в случае влияния на электронные системы других стран ГПСУ поделится информацией, чтобы учесть это и в своей деятельности.