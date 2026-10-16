Путин приказал продолжить массированные удары по Украине

По словам Путина, командующие группировками войск должны продолжить выполнение задач так называемой "СВО".

"Кроме того, конечно, должно быть продолжено нанесение массированных и групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам противника", - сказал диктатор.

В свою очередь начальник российского Генштаба Валерий Герасимов пообещал, что солдаты РФ "будут наносить удары по мостам стратегического назначения Украины".

Стоит заметить, что такое заявление Путин сделал после того, как начальник Герасимов доложил ему о "начале" нанесения массированных ударов по энергетическим объектам Украины, которые, очевидно, являются частью гражданской инфраструктуры.

Массированные атаки россиян

Напомним, последние несколько дней российские оккупанты не перестают запускать по Украине ударные беспилотники. Враг использует как реактивные, так и обычные дроны.