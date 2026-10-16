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РФ с утра бьет по энергетике Украины: где самая сложная ситуация

17:17 16.10.2026 Пт
2 мин
aimg Иван Носальский
РФ с утра бьет по энергетике Украины: где самая сложная ситуация Иллюстративное фото: РФ атакует энергетику Украины (Getty Images)
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Российские оккупанты сегодня, 16 октября, с утра наносят удары по энергетическим объектам. В результате атак были повреждения в Киеве и 5 областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины в Telegram.

"С самого утра и в течение дня россияне продолжают наносить удары по энергетическим объектам - атаки происходят волнами с применением беспилотников", - отметили в ведомстве.

Под ударом оказались объекты в Киеве, Киевской, Харьковской, Ровенской, Волынской и Одесской областях. Из-за повреждений в результате атак начались аварийные отключений света.

"Традиционно - самая сложная ситуация в прифронтовых и приграничных с Россией регионах. Там враг не прекращает удары по энергетической инфраструктуре, совершая их ежедневно и систематически", - добавили в Минэнерго

В министерстве также обратили внимание, что в течение дня энергетики восстановили электроснабжение для более чем 1 млн потребителей. Ремонтные работы продолжаются там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Удары по энергетике

Напомним, Россия в конце сентября возобновила массированные удары по энергетическим объектам в Украине.

В частности, на этой неделе во время массированного обстрела россияне ударили сразу по всем трем ТЭЦ в Киеве.

Это произошло спустя несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп объявил "энергетическое перемирие" между Украиной и Россией.

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