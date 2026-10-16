Герасимов отчитался Путину о "начале" массированных ударов по энергетике Украины

Россия совсем "забыла" об "энергетическом перемирии" с Украиной, которое объявил президент США Дональд Трамп. Страна-агрессор угрожает новыми ударами по украинской энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Генерельного штаба ВС России Валерия Герасимова, передают "РИА Новости".

РФ обещает удары по энергетике Украины

Российский диктатор Владимир Путин посетил вспомогательный пункт Объединенной группировки войск. Герасимов отчитался ему, что армия РФ будет бить по энергетическим объектам Украины.

Якобы это ответ на удары "киевских властей" по предприятиям промышленности и ВПК России. Хотя РФ никогда не переставала бить по гражданской инфраструктуре Украины, даже во время "перемирия".

"Российские военные продолжают наносить удары по предприятиям ВПК Украины", - добавил Герасимов.

Также по плану российских окупантов наносятся удары по мостам стратегического назначения Украины, цинично сообщил начальник Генштаба армии РФ.