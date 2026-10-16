Путін наказав продовжити масовані удари по Україні

За словами Путіна, командувачі угруповань військ мають продовжити виконання завдань так званої "СВО".

"Крім того, звичайно, має бути продовжено завдання масованих та групових ударів по об'єктах військово-промислового комплексу та логістичним центрам противника", - сказав диктатор.

У свою чергу начальник російського Генштабу Валерій Герасимов пообіцяв, що солдати РФ "завдатимуть ударів по мостах стратегічного призначення України".

Варто зауважити, що таку заяву Путін зробив після того, як начальник Герасимов доповів йому про "початок" завдання масованих ударів по енергетичних об'єктах України, які, очевидно, є частиною цивільної інфраструктури.

Масовані атаки росіян

Нагадаємо, останні кілька днів російські окупанти не перестають запускати по Україні ударні безпілотники. Ворог використовує як реактивні, так і звичайні дрони.