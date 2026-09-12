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Зеленский готов встретиться с Путиным на G20

10:10 12.09.2026 Сб
2 мин
Президент Украины хочет принять конкретные решения
aimg Юлия Капитонова
Зеленский готов встретиться с Путиным на G20 Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
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Президент Украины Владимир Зеленский хочет договориться о личной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным во время саммита "Группы двадцати" в Майами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам главы государства, он полетит в Майами, если глава Кремля посетит саммит лидеров стран "Большой двадцатки" (G20).

Как известно, это политическое событие запланировано на декабрь 2026 года.

"Мы должны там быть. Мы должны встретиться, поговорить и принять решение", - заявил Зеленский.

Президент Украины также подчеркнул, что то, что он собирается сказать Путину, имеет меньшее значение, чем результаты.

"Дело не в словах. Что я ему скажу или что он хочет сказать мне - это не имеет значения. Результаты имеют значение. Вот и все", - заявил он.

Кремль пока отказывается сообщать, полетит ли российский диктатор в Майами на саммит G20. Последний раз лично он присутствовал на встрече "Группы двадцати" еще семь лет назад.

Тем не менее, в августе министр финансов России Антон Силуанов получил приглашение от США принять участие во встрече стран G20 в Северной Каролине. Это спровоцировало шквал критики со стороны европейских политиков.

Что важно понимать, Зеленский и Путин ни разу не проводили переговоры с февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины.

Единственная личная встреча президента Украины и российского диктатора состоялась 9 декабря 2019 года в Париже во время саммита "нормандской четверки".

Они провели двусторонние переговоры тет-а-тет - около 10-15 минут. После этого состоялись более широкие переговоры украинской и российской делегаций.

Кстати, недавно команда Путина потребовала, чтобы США прекратили помогать Украине для завершения войны.

Кроме того, стало известно, что Путин, президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин договариваются о встрече.

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