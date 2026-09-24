Зеленский допустил трехстороннюю встречу с Трампом и Путиным на G20

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предстоящий саммит G20 в Майами может стать площадкой для трехсторонней встречи Украины, США и России. Киев готов поддержать такой формат при наличии соответствующей договоренности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Суспильного".

G20 может стать площадкой для переговоров

Зеленский рассказал, что украинская и американская стороны уже обсуждали возможность проведения трехсторонней встречи во время саммита. По его словам, сам формат G20 может создать условия для переговоров с участием представителей трех стран.

"Я считаю, что это одна из лучших возможностей, которая предложена американской стороной, президентом Трампом относительно G20. Я считаю, что это потенциальная возможность, когда может состояться трехсторонняя встреча с реальным результатом", - сказал Зеленский.

Что может обеспечить результат

По мнению президента, дополнительные возможности для переговоров создает участие в саммите других влиятельных государств. В частности, речь идет о Китае, Индии, странах Ближнего Востока и европейских партнерах Украины. Некоторые из этих государств продолжают поддерживать экономические связи с Россией.

Зеленский подчеркнул, что Киев готов принять участие в такой встрече, если стороны договорятся о соответствующем формате.

"Это такая, на мой взгляд, возможная атмосфера, где может быть результат. Безусловно, Украина будет поддерживать, если будет такой формат и будет соответствующая договоренность", - добавил президент.

Возможность проведения встречи обсуждается на фоне приглашения российского лидера Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами.