Путин может поехать на саммит G20 в Бразилии, где его обязаны арестовать, - Костин

У Украины есть данные о том, что российский диктатор Владимир Путин может посетить саммит "Большой двадцатки" (G20) в Бразилии, который состоится в ноябре. Главу Кремля обязаны арестовать в случае визита.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генпрокурора Украины Андрея Костина для Reuters.
Костин отметил, что международному сообществу необходимо сплотиться, чтобы заставить российского диктатора ответить за свои преступления.
"Из-за информации о том, что Путин может посетить саммит G20 в Бразилии, я хотел бы еще раз подчеркнуть, что бразильские власти как государство-участник Римского статута обязаны арестовать его, если он осмелится приехать", - подчеркнул генпрокурор.
Он добавил, что в случае ареста Путина Бразилия подтвердит свой статус демократического и правового государства.
Но если бразильские власти не захотят выполнять ордер на арест, по словам Костина, может возникнуть прецедент, при котором лидеры, обвиненные в преступлениях, смогут безнаказанно путешествовать.
Неназванные бразильские чиновники рассказали Reuters, что их страна направила Путину стандартное приглашение на встречу G20, которая состоится в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября, но никаких признаков участия диктатора пока нет.
Напомним, в 2023 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, поскольку он причастен к депортации украинских детей. Таким образом главу Кремля должны арестовать в странах, которые являются членами МУС.
Недавно такое обязательство проигнорировала Монголия. В начале сентября российский диктатор приехал в страну на празднование 85-й годовщины победы советских войск в 1939 году над Японией в битве на реке Халкин-Гол в Монголии.
Более детально о том, почему Улан-Батор отказался арестовать Путина, - в материале РБК-Украина.
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