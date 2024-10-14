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Путин может поехать на саммит G20 в Бразилии, где его обязаны арестовать, - Костин

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

У Украины есть данные о том, что российский диктатор Владимир Путин может посетить саммит "Большой двадцатки" (G20) в Бразилии, который состоится в ноябре. Главу Кремля обязаны арестовать в случае визита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генпрокурора Украины Андрея Костина для Reuters.

Костин отметил, что международному сообществу необходимо сплотиться, чтобы заставить российского диктатора ответить за свои преступления. 

"Из-за информации о том, что Путин может посетить саммит G20 в Бразилии, я хотел бы еще раз подчеркнуть, что бразильские власти как государство-участник Римского статута обязаны арестовать его, если он осмелится приехать", - подчеркнул генпрокурор. 

Он добавил, что в случае ареста Путина Бразилия подтвердит свой статус демократического и правового государства. 

Но если бразильские власти не захотят выполнять ордер на арест, по словам Костина, может возникнуть прецедент, при котором лидеры, обвиненные в преступлениях, смогут безнаказанно путешествовать.

Неназванные бразильские чиновники рассказали Reuters, что их страна направила Путину стандартное приглашение на встречу G20, которая состоится в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября, но никаких признаков участия диктатора пока нет. 

Визит Путина в Монголию

Напомним, в 2023 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, поскольку он причастен к депортации украинских детей. Таким образом главу Кремля должны арестовать в странах, которые являются членами МУС.

Недавно такое обязательство проигнорировала Монголия. В начале сентября российский диктатор приехал в страну на празднование 85-й годовщины победы советских войск в 1939 году над Японией в битве на реке Халкин-Гол в Монголии.

Более детально о том, почему Улан-Батор отказался арестовать Путина, - в материале РБК-Украина.

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