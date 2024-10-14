Путін може поїхати на саміт G20 у Бразилії, де його зобов'язані заарештувати, - Костін

Костін зазначив, що міжнародній спільноті необхідно згуртуватися, щоб змусити російського диктатора відповісти за свої злочини.

"Через інформацію про те, що Путін може відвідати саміт G20 у Бразилії, я хотів би ще раз наголосити, що бразильська влада як держава-учасниця Римського статуту зобов'язана заарештувати його, якщо він наважиться приїхати", - підкреслив генпрокурор.

Він додав, що у разі арешту Путіна Бразилія підтвердить свій статус демократичної та правової держави.

Але якщо бразильська влада не захоче виконувати ордер на арешт, за словами Костіна, може виникнути прецедент, при якому лідери, звинувачені в злочинах, зможуть безкарно подорожувати.

Неназвані бразильські чиновники розповіли Reuters, що їхня країна направила Путіну стандартне запрошення на зустріч G20, яка відбудеться в Ріо-де-Жанейро 18-19 листопада, але жодних ознак участі диктатора наразі немає.