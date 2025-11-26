Путин не может добиться целей на поле боя и хочет сделать это на переговорах, - Каллас

Каллас подчеркнула, что любое мирное соглашение должно включать уступки со стороны России. По ее словам, необходимо сделать так, чтобы РФ никогда не напала.

По ее словам, сейчас "важно продолжать поддерживать Украину и оказывать давление на Россию". При этом все страны ЕС приветствуют усилия США, которые направлены на завершение войны.

Каллас отметила, что важно, как именно закончится война РФ против Украины. Первым шагом к миру должно стать безоговорочное прекращение огня, но нет признаков, что Россия готова к такому шагу.

"Россия не сворачивает свою военную машину, а наращивает ее. Нам все еще нужно перейти от ситуации, когда Россия делает вид, что ведет переговоры, к ситуации, когда России придется действительно вести переговоры. Мы движемся в этом направлении", - уточнила глава дипломатии ЕС.

Также она напомнила о значительном влиянии санкций на российскую экономику и о неудачах России на поле боя.

"Путин не может достичь своих целей на поле боя, поэтому попытается добиться их на переговорах", - подчеркнула Каллас.