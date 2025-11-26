Путін не може домогтися своїх цілей на полі бою, тому використовує переговори, - Каллас

Каллас підкреслила, що будь-яка мирна угода має включати поступки з боку Росії. За її словами, необхідно зробити так, щоб РФ ніколи не напала.

За її словами, зараз "важливо продовжувати підтримувати Україну і чинити тиск на Росію". При цьому всі країни ЄС вітають зусилля США, які спрямовані на завершення війни.

Каллас зазначила, що важливо, як саме закінчиться війна РФ проти України. Першим кроком до миру має стати беззастережне припинення вогню, але немає ознак, що Росія готова до такого кроку.

"Росія не згортає свою військову машину, а нарощує її. Нам все ще потрібно перейти від ситуації, коли Росія вдає, що веде переговори, до ситуації, коли Росії доведеться дійсно вести переговори. Ми рухаємося в цьому напрямку", - уточнила глава дипломатії ЄС.

Також вона нагадала про значний вплив санкцій на російську економіку і про невдачі Росії на полі бою.

"Путін не може досягти своїх цілей на полі бою, тому спробує домогтися їх на переговорах", - підкреслила Каллас.