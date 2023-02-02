"Путин может атаковать Киев": в Польше назвали возможные направления наступления России

Российские войска во время нового наступления на Украину могут уйти с двух-трех разных направлений. Вероятно, российский диктатор Владимир Путин планирует снова напасть на Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в интервью Bild.

"Я думаю, что план Путина и его людей, таких как Валерий Герасимов, его новый главнокомандующий российской армией, состоит в том, чтобы оцепить Украину. И, готовя все эти планы, он, вероятно, чувствует, что ему нужно атаковать с двух или трех разных направлений.Поэтому я думаю, что украинцы не могут исключать наступления из белорусской северной части Украины, чтобы окружить Киев с запада", - считает Моравецкий.

Он объяснил, что сейчас зима достаточно теплая, а это значит, что земля не подходит для тяжелых танков, артиллерии и другой техники.

"Поэтому Путин, вероятно, захочет дождаться, пока высохнет вся грязь, болота и не очень подготовленная почва для наступления", - говорит Моравецкий.

"Согласно всей информации, которую я имею из Украины, я знаю, что будет еще одно российское наступление, возможно, в марте или апреле, и это будет очень жесткое наступление. Я думаю, что, к сожалению, оно не только полон ненависти к Украине, но также хочет еще раз показать своему народу, что он долгосрочный игрок, который никогда не сдается, и он снова нападет на Киев, да, у меня есть эти опасения", - рассказал Моравецкий.

Также он отметил, что Путин уже мобилизовал достаточно много военных, речь идет примерно от 200 000 до 250 000 новых солдат.

"Нельзя забывать, что ресурсы России действительно велики, и у нее есть глубокие карманы. У него много боеприпасов, много оружия и много людей", - подытожил Моравецкий.

Напомним, что как в Украине, так и за ее пределами все чаще раздаются заявления и прогнозы возможного нового наступления РФ. В частности, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что главные бои еще впереди и эскалации можно ожидать уже в ближайшее время.

Добавим, в Минобороны в то же время считают, что Россия может начать повторное наступление на годовщину полномасштабного вторжения.

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