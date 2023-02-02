"Путін може атакувати Київ": в Польщі назвали можливі напрямки наступу Росії

Російські війська під час нового наступу на Україну можуть піти з двох-трьох різних напрямків. Ймовірно, російський диктатор Володимир Путін планує знову оточити Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького в інтерв'ю Bild.

"Я думаю, що план Путіна і його людей, таких як Валерій Герасимов, його новий головнокомандувач російською армією, полягає в тому, щоб оточити Україну. І, готуючи всі ці плани, він, ймовірно, відчуває, що йому потрібно атакувати з двох чи трьох різних напрямків. Тому я думаю, що українці не можуть виключати наступу з білоруської північної частини України, щоб оточити Київ із заходу", - вважає Моравецький.

Він пояснив, що зараз зима досить тепла, а це означає, що земля не підходить для важких танків, артилерії та іншої техніки.

"Тому Путін, ймовірно, захоче дочекатися, поки висохне весь бруд, болота і не дуже підготовлений ґрунт для наступу", - каже Моравецький.

"Згідно з усією інформацією, яку я маю з України, я знаю, що буде ще один російський наступ, можливо, у березні чи квітні, і це буде дуже жорсткий наступ. Я думаю, що, на жаль, він не тільки сповнений ненависті до України, але також хоче ще раз показати своєму народу, що він довгостроковий гравець, який ніколи не здається, і він знову нападе на Київ, так, у мене є ці побоювання", - розповів Моравецький.

Також він зазначив, що Путін вже мобілізував досить багато військових, йдеться про приблизно від 200 000 до 250 000 нових солдатів.

"Не можна забувати, що ресурси Росії дійсно великі, і вона має глибокі кишені. У нього багато боєприпасів, багато зброї і багато людей", - підсумував Моравецький.

Нагадаємо, що як в Україні, так і за її межами дедалі частіше лунають заяви та прогнози щодо можливого нового наступу РФ. Зокрема, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що, головні бої ще попереду і ескалації можна очікувати вже найближчим часом.

Додамо, в Міноборони тим часом вважають, що Росія може розпочати повторний наступ на річницю повномасштабного вторгнення.

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