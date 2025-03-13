Путин молчит. Решиться ли Кремль на 30-дневное перемирие: что говорят в РФ

Отметим, что от Путина до сих пор ждут ответа на предложение США о 30-дневном перемирии в Украине. Киев дал свое согласие, но при условии, что Москва также пойдет на соответствующий шаг.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не исключил, что Путин "может сегодня высказаться по Украине" на пресс-конференции, которая состоится по итогам его встречи с белорусским самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.

"Все будет зависеть от вопросов журналистов", - сказал Песков.

В свою очередь посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью The Wall Street Journal заявил, что Москва "рассмотрит предложение Вашингтона о прекращении огня в Украине".

Однако, по его словам, "о завершении боевых действий вполне можно будет говорить после достижения всеобъемлющего мирного соглашения". Келин утверждает, что "временное прекращение огня это не вариант для разрешения ситуации" и об этом РФ, мол, "неоднократно заявляла".

"Кроме того, российская сторона выражала скептицизм относительно любых мирных переговоров, настаивая на том, что для достижения прочного соглашения нужно время". сказал Келин и добавил, что "Россия подходит к инициативе США с большой осторожностью".

Между тем Reuters со ссылкой на неназванных американских и российских официальных лиц пишет, что Москва представила Вашингтону список требований по соглашению о прекращении войны против Украины и перезагрузке отношений с США.

Однако, как отмечает информагентство, непонятно, что именно Москва включила в свой список и готова ли она вести мирные переговоры с Киевом до их принятия. По словам источников, "российские и американские чиновники обсуждали условия во время личных и виртуальных разговоров в течение последних трех недель".

Источники назвали условия Кремля широкими и похожими на требования, которые он ранее выдвигал Украине, США и НАТО. А именно отказ Украины от членства в НАТО, неразмещение иностранных войск в Украине и международное признание украинских территории, оккупированных агрессором, российскими, а также устранение так называемых "первопричин" войны, включая нерасширение НАТО на восток.

Ранее газета The Washington Post сообщила о документе, который близкий к ФСБ аналитический центр подготовил в феврале для Кремля. В этом документе, который перехватили в разведке одной из европейских стран, отвергаются планы президента США Дональда Трампа о прекращении войны в течение 100 дней как нереализуемые.

"Мирное решение украинского кризиса не может произойти до 2026 года", - цитирует документ газета.

Полученный журналистами документ также отвергает планы отправки в Украину миротворцев, содержит указание на признание суверенитета России над захваченной украинской территорией, а также призывает к созданию "буферной зоны" на северо-востоке Украины на границе с такими российскими областями, как Брянская и Белгородская, а также демилитаризованной зоны на юге Украины вблизи Крыма, который Россия оккупировала в 2014 году, что "повлияет на Одесскую область", отмечает WP.

В документе говорится и о необходимости так называемого "полного демонтажа" нынешней украинской власти.

Зато Песков сказал газете, что Кремль якобы "не знает" о подобных рекомендациях и назвал их "крайне противоречивым", и добавил, что в Москве работают над "более взвешенными вариантами".