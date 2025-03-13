Путін мовчить. Чи зважитися Кремль на 30-денне перемир'я: що кажуть у РФ

Зазначимо, що від Путіна досі чекають відповіді на пропозицію США щодо 30-денного перемир'я в Україні. Київ дав свою згоду, але за умови, що Москва також піде на відповідний крок.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков не виключив, що Путін "може сьогодні висловитися щодо України" на пресконференції, яка відбудеться за підсумками його зустрічі з білоруським самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.

"Все залежатиме від питань журналістів", - сказав Пєсков.

Своєю чергою посол Росії у Великій Британії Андрій Келін в інтерв'ю The Wall Street Journal заявив, що Москва "розгляне пропозицію Вашингтона про припинення вогню в Україні".

Однак, за його словами, "про завершення бойових дій цілком можна буде говорити після досягнення всеосяжної мирної угоди". Келін стверджує, що "тимчасове припинення вогню це не варіант для вирішення ситуації" і про це РФ, мовляв, "неодноразово заявляла".

"Крім того, російська сторона виражала скептицизм щодо будь-яких мирних переговорів, наполягаючи на тому, що для досягнення міцної угоди потрібен час". сказав Келін та додав, що "Росія підходить до ініціативи США з великою обережністю".

Тим часом Reuters з посиланням на неназваних американських та російських офіційних осіб пише, що Москва представила Вашингтону список вимог щодо угоди про припинення війни проти України та перезавантаження відносин з США.

Однак, як зазначає інформагенція, незрозуміло, що саме Москва включила до свого списку і чи готова вона вести мирні переговори з Києвом до їх прийняття. За словами джерел, "російські та американські посадовці обговорювали умови під час особистих і віртуальних розмов протягом останніх трьох тижнів".

Джерела назвали умови Кремля широкими та схожими на вимоги, які він раніше висував Україні, США та НАТО. А саме відмову України від членства в НАТО, нерозміщення іноземних військ в Україні та міжнародне визнання українських території, окупованих агресором, російськими, а також усунення так званих "першопричин" війни, включно з нерозширенням НАТО на схід.

Раніше газета The Washington Post повідомила про документ, який близький до ФСБ аналітичний центр підготував у лютому для Кремля. У цьому документі, який перехопили у розвідці однієї з європейських країн, відкидаються плани президента США Дональда Трампа щодо припинення війни протягом 100 днів як нереалізовані.

"Мирне вирішення української кризи не може статися до 2026 року", - цитує документ газета.

Отриманий журналістами документ також відкидає плани відправки в Україну миротворців, містить вказівку на визнання суверенітету Росії над захопленою українською територією, а також закликає до створення "буферної зони" на північному сході України на кордоні з такими російськими областями, як Брянська і Бєлгородська, а також демілітаризованої зони на півдні України поблизу Криму, який Росія окупувала у 2014 році, що "вплине на Одеську область", зазначає WР.

У документі йдеться і про необхідність так званого "повного демонтажу" нинішньої української влади.

Натомість Пєсков сказав газеті, що Кремль нібито "не знає" про подібні рекомендації і назвав їх "вкрай суперечливим", та додав, що у Москві працюють над "більш виваженими варіантами".